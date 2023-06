Een paar jaar geleden kocht Microsoft ontwikkelaar Compulsion Games, bekend van We Happy Few. Sindsdien hebben we geen games vanuit Compulsion meer gezien, tot vandaag tijdens de Xbox Games Showcase. Microsoft kondigde samen met Compulsion een nieuwe titel genaamd South of Midnight aan.

Veel van de game komen we nog niet te weten, gezien het enkel een CG trailer betreft. De game lijkt er in ieder geval een Tim Burton-achtige stijl op na te houden. South of Midnight zal verschijnen voor de Xbox Series X|S en pc. Hopelijk horen we binnenkort meer over deze interessant ogende titel.