Review | South of Midnight – Een aantal jaar geleden heeft Xbox Game Studios een hoop studio’s ingelijfd. Tot op heden hebben we daar nog niet heel veel van mogen zien, maar het tempo lijkt er in 2025 eindelijk redelijk in te zitten. Eerder dit jaar kregen we de nieuwe RPG uit de stallen van Obsidian met Avowed en nu niet lang daarna volgt South of Midnight van Compulsion Games. De vorige titel van deze ontwikkelaar, We Happy Few, was een interessant project wat uiteindelijk helaas teleurstelde. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Compulsion Games heeft zeker het talent in huis om met iets origineels op de proppen te komen, want de art direction van South of Midnight alleen bewijst dit al. Met alleen een goede art direction heb je echter nog niet meteen een goede game in handen, en daarom doken wij in deze titel om er meer over te kunnen vertellen.

De wreedheid van de natuur

We stappen in de schoenen van Hazel, een jonge vrouw woonachtig in het fictieve dorp Prospero in de ‘deep south’ van de Verenigde Staten. Hazels moeder werkt als maatschappelijk werker en komt tijdens een storm thuis. Terwijl Hazel alles aan het voorbereiden is om te vluchten voor de storm, is haar moeder meer bezig met haar cliënten, tot irritatie van Hazel. Ze stormt boos de deur uit waarna de storm heftiger wordt en zorgt voor een overstroming. Hazels huis, met haar moeder er nog in, wordt meegevoerd in de stroming. Hoewel Hazel nog tevergeefs achter het huis aan probeert te rennen, kan ze de stroming niet bijhouden waardoor ze haar moeder kwijtraakt.



Wanneer de storm is gaan liggen gaat Hazel op zoek naar haar moeder in het overstroomde gebied. Gaandeweg krijgt Hazel krachten tot haar beschikking die erop wijzen dat zij een Weaver is. Een Weaver kan naast aanvallende spreuken ook met magie oude wonden helen. Zo krijgt ze met enige regelmaat gebeurtenissen van levenden en overleden bewoners uit het verleden te zien dankzij haar magie. Door deze gebeurtenissen op te slaan in een magisch elixer kan ze een remedie maken, waarmee ze de ziel van de overledene kan bevrijden en de pijn bij nabestaanden kan verlichten. Dat is de hoofdtaak van een Weaver, maar Hazel verliest haar moeder natuurlijk ook niet uit het oog. Het wordt Hazel echter niet gemakkelijk gemaakt, want tijdens haar avontuur wordt ze ook geconfronteerd met Haints, een soort kwade geesten die het gemunt hebben op Weavers.

Simplistisch

Je bestuurt Hazel vanuit een derdepersoons perspectief, wat voor overzicht zorgt tijdens het spelen. South of Midnight is ook opgedeeld in hoofdstukken die elk een eigen level hebben. De levels zijn lineair met hier en daar een kleine detour om zo alle documenten in een level te kunnen lezen of om wat extra floofs te verzamelen. De documenten dragen enkel bij aan de lore en dienen als een collectable, de floofs gebruik je om Hazel haar krachten te upgraden. Dat kunnen nieuwe moves zijn voor haar om te gebruiken in mêlee gevechten of upgrades voor Hazel haar Weaver spreuken.



Gaandeweg het verhaal speel je een aantal spreuken vrij. Zo heb je een spreuk om Haints van je af te duwen en een spreuk om ze juist naar je toe te trekken. Ook heb je een spreuk waarmee je de Haints een paar seconden laat bevriezen wat handig is als je met meerdere Haints te maken hebt in een gevecht. Deze spreuken gebruik je ook terwijl je door de levels heen reist om obstakels te verwijderen of om jezelf vast te grijpen om zo over het water heen te slingeren. Het water zit vol met alligators dus zodra je water aanraakt word je direct terug geteleporteerd naar een eerder punt met wat schade aan je levenspunten. Dit is hier en daar wat frustrerend, want soms haal je een sprong niet wat echt op luttele millimeters aankomt. Hetgeen waar je dan in landt ziet er niet veel anders uit dan een plas na een aardige regenbui hier in Nederland, maar blijkbaar zitten daar ook al alligators in.

Hoewel South of Midnight een interessant verhaal probeert te brengen, draagt de wereld daar naar onze mening niet aan bij. Het leveldesign is, een paar uitzonderingen daargelaten, ontzettend saai te noemen. Veelal ben je over gezonken woningen en voertuigen aan het springen in het overstroomde landschap van de Deep South. Waar je in het begin nog waardering hebt voor grappige details in de spelwereld begin je op den duur te merken dat deze details eigenlijk gewoon onderdeel zijn van het standaard leveldesign en waar mogelijk worden hergebruikt. Een lichtpuntje zijn de, soort-van, eindbazen waarbij er wel weer een hoop creativiteit valt te spotten, zowel visueel als met de muziek.

Voorspelbaar

De Haints komen niet zomaar tevoorschijn tijdens jouw reis, je kan namelijk duidelijk zien wanneer je ergens in een gevecht gaat belanden. De gevechten vinden alleen plaats in een soort van vooropgezette arena’s die je na een stuk of drie wel herkent. Dit maakt de game erg voorspelbaar en formulair op een bepaalde manier. Gelukkig zit er wel wat variatie in de Haints en ontdek je ook steeds andere varianten. Je begint met vrij rechttoe, rechtaan mêlee-varianten en daar komen later dan nog Haints met projectiel spreuken bij en zelfs een soort nest-variant die de hele tijd kleine, vliegende Haints op je af blijft sturen. Dit zorgt in ieder geval voor variatie in de gevechten waarbij je ook jouw spreuken goed zal moeten gebruiken.

Kunstzinnig bedoeld

South of Midnight gaat voor een soort stop-motion-achtige stijl die je het beste kan vergelijken met de Spider-Man Spiderverse animatiefilms uit de stallen van Sony. De cutscènes worden gepresenteerd in 30fps waarin deze stijl mooi naar voren komt. Zo gauw je de game in gaat en je kiest voor een hogere framerate wordt deze stijl echter volledig teniet gedaan. Stop-motion is een heel erg specifieke techniek die het beste tot zijn recht komt op lagere framerates. Het spelen van South of Midnight in 60fps of meer resulteert er in dat deze effecten gewoonweg versneld worden. In plaats van subtiele haperingen in de animaties lijkt Hazel hierdoor te trillen wat er voor ons een beetje uitziet alsof Hazel aan een spierziekte lijdt.



De animaties daargelaten, hetgeen wat Compulsion Games met Unreal Engine 5 heeft gedaan is desalniettemin een pluim waard. De grafische stijl van South of Midnight bevalt ons erg goed en bepaalde scènes kunnen er prachtig uitzien. Qua performance op pc (Ryzen 7 5800X3D, 32GB RAM, Radeon 6900 XT) hebben we ook niet echt te klagen. Met alle instellingen op de hoogst mogelijke stand hadden we gemiddeld zo’n 80 tot 90fps op een 1440p resolutie. Qua upscaling konden we alleen gebruikmaken van TAAU. South of Midnight kent geen FSR of XeSS ondersteuning op pc, maar wel DLSS voor de Nvidia gebruikers onder ons.

Encore, maestro!

Aan het geluid in South of Midnight is overduidelijk veel aandacht besteed. De voice actors brengen allemaal een overtuigende performance en met name de muziek is erg leuk gedaan. Omdat we in de Deep South zitten kan je natuurlijk een hoop country-geïnspireerde muziek verwachten en met name de nummers die je tijdens de ‘eindbazen’ te horen krijgt zijn bijzonder leuk te noemen. Dit zijn origineel geschreven nummers voor South of Midnight en vertellen het verhaal van de ziel die je probeert te bevrijden en wat voor invloed zij hadden op hun omgeving. Dit zijn erg leuke artistieke details die wij wel kunnen waarderen.

Gespeeld op: Pc.

Ook beschikbaar op: Xbox Series X|S.