South of Midnight bereikt een miljoen spelers

Ongeveer een maandje geleden verscheen South of Midnight van ontwikkelaar Compulsion Games voor zowel de Xbox als pc. De game kreeg over het algemeen prima cijfers, al was de game zeker niet perfect. Ondanks de tekortkomingen, wist South of Mindight wel een vrij groot publiek te bereiken, zo blijkt nu.

Guillaume Provost, CEO van Compulsion Games, liet namelijk in een gesprek met Game Rant weten dat South of Midnight meer dan een miljoen spelers heeft aangesproken binnen de eerste maand na release.

“I can confidently say we’ve had more than a million players on South Midnight since its release.”

South of Midnight was natuurlijk beschikbaar via Game Pass, wat de game een stuk toegankelijker maakt. Toch blijft dit een mooi cijfer en de ontwikkelaar is er ook tevreden mee. De ontwikkelaar laat ook weten dat men unieke games wil blijven maken in de toekomst.

