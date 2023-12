We gaven eerder al een leuk Xbox goodie pakket weg en ook hebben we allerlei prijsvragen rondom games voor andere platformen. Daarom is het nu tijd voor een mooie Xbox prijsvraag. In samenwerking met uitgever Plaion die ook distributeur is voor diverse uitgevers in Nederland, hebben we een mooi pakketje met games om weg te geven.

We geven namelijk twee titels weg die eerder in 2023 zijn verschenen. Om precies te zijn betreft het de volgende games:

Het zijn beide coöperatieve games, dus perfect om met vrienden te spelen. Wil jij kans maken op dit pakket met games? Dan dien je twee vragen te beantwoorden.

Vraag 1: Noem drie speelbare heisters (personages) uit PayDay 3.

Vraag 2: Wat is de Leviathan in Exoprimal?

Weet jij de antwoorden? Stuur die dan in door de onderstaande stappen te volgen en wie weet kun je binnenkort met deze twee shooters op de Xbox aan de gang.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Xbox pakket' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Plaion zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 7 januari 2024. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Plaion.