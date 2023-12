Star Wars-fans werden in september 2021 bijna gillend gek. Toen werd namelijk aangekondigd dat er een remake van Star Wars: Knights of the Old Republic in ontwikkeling was. Er is op dit moment echter weinig duidelijkheid of deze game überhaupt nog in ontwikkeling is. Helaas kan Disney ook geen helderheid geven.

Er zijn na de onthulling verschillende berichten rondom Star Wars: Knights of the Old Republic Remake naar buiten gekomen die elkaar tegenspreken. Het is daardoor onbekend hoe het er nu met dit project voor staat. Embracer Group kan hier meer duidelijkheid over geven, maar doet dat alleen niet.

Disney heeft nu ook een duit in het zakje gedaan en helaas worden we hier ook niet veel wijzer van. Head of gaming, Sean Shoptaw, heeft aan Axios verteld dat hij er niet al teveel over kan zeggen, alleen dat hij denkt dat er heel veel vraag naar de game is.

“Not a lot I can say on that point for some hopefully obvious reasons, but KOTOR is obviously an incredibly popular game, one that we are incredibly proud of and think that there’s still a lot of demand for.”

Hopelijk komt er alsnog wat van het project terecht en wordt de onduidelijkheid snel weggenomen. Ook is het wat merkwaardig dat er niet gewoon een update gegeven wordt, dan weet iedereen immers hoe het zit.