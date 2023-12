Naughty Dog heeft The Last of Us Online gisteren geannuleerd. De studio kwam tot de conclusie dat ze toch liever bezig blijven met singleplayer games. Een titel als The Last of Us Online zou een live service game zijn, wat veel zo niet alle capaciteit van de ontwikkelaar opslokt.

Met een focus op live service games ingezet door Sony PlayStation, is Naughty Dog de eerste ontwikkelaar die hier nu vanaf ziet. Wat dit betekent voor andere projecten en ontwikkelaars is nog even aankijken, want de primaire vraag is of live service games per definitie de toekomst zijn.

Voor nu is dat in het kader van Sony PlayStation onduidelijk. Ook zullen we officieel niets meer over The Last of Us Online horen, maar wel hebben we een nieuw screenshot. Het beeld werd gedeeld door insider Dusk Golem op ResetEra en geeft een interessant kijkje op de titel.

Het betreft hier het scherm van het hoofdmenu en daarin zien we een aantal opties. De eerste is natuurlijk om te kunnen gaan spelen. De Study/Bunk was wellicht bedoeld voor upgrades en het customisen van je personages. De andere twee opties spreken voor zich, waaruit blijkt dat er een focus op de Battle Pass zou komen te liggen.

Dit suggereert een vergelijkbare aanpak met unlockables zoals we dat zien in Fortnite, Call of Duty: Warzone en meer. Ook de Store was geïntegreerd in het menu, waar dan ongetwijfeld nieuwe skins en andere items te koop aangeboden werden.

Nu de game officieel is geannuleerd bestaat er een goede kans dat er via insiders binnenkort meer details naar buiten komen. Bij nieuws lees je het hier.