De naam Doug Cockle doet misschien niet direct een belletje rinkelen, maar als we Geralt of Rivia noemen, zullen de meesten ongetwijfeld aan The Witcher-franchise denken. Doug Cockle is de stem van Geralt en in een interview met IGN, dat je hier kan terugvinden, vertelt Doug dat hij het geweldig vindt om de stem van Geralt te zijn en blijven.

De nieuwste game in de franchise, die momenteel schuilgaat onder de naam Polaris, zou waarschijnlijk op de aanwezigheid van Geralt of Rivia kunnen rekenen. Zelf zegt Doug Cockle dat hij nog van niets weet, maar net zoals ons, staat hij te springen om te horen van CD Projekt RED.

“I would love to just keep voicing Geralt until I can no longer voice anymore.

It’s just become such a part of me. I’m thrilled every time CD Projekt calls me up and says, ‘Hey, Doug, are you available for such and such?’ And my heart does a little flutter and leaps, and I go, ‘Yes, of course I am,’ because I love it so much.“