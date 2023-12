Onlangs sloot Free Radical Design (opnieuw) de deuren nadat de studio enkele jaren geleden werd overgekocht door Embracer Group. Door deze sluiting verkeert nu ook het Timesplitters-IP in limbo, want Free Radical Design was bezig met een soort reboot van de franchise. Dat project ligt dus momenteel ook stil en de toekomst ervan is onzeker.

Ex-ontwikkelaars van Free Radical Design hebben nu echter een hoop concept art online gegooid op een fan wiki. Als je benieuwd zou zijn naar hoe een nieuwe TimeSplitters game eruit zou hebben gezien, dan kan je alle art bekijken via de link in het artikel.