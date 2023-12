Vorig jaar verklapte een vacature al dat er gewerkt wordt aan een nieuwe Subnautica-game, maar we hebben sindsdien eigenlijk geen concrete info gekregen over deze titel. We zijn al even aan het wachten op info en we zullen toch nog wel even geduld moeten hebben vooraleer daar verandering in komt.

Op X liet ontwikkelaar Unknown Worlds Entertainment namelijk weten dat men momenteel nog niet klaar is om meer concrete details over de game te geven. Ergens in de loop van 2024 (Joost mag weten wanneer precies) zal er wel meer worden gedeeld over de early access-plannen van Subnautica 3. Momenteel staat de ‘echte’ release gepland voor de eerste helft van 2025.