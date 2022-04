In 2018 verscheen Subnautica, een survivalgame waarin je een oceaan verkent en je moet zien te wapenen tegen de vele gevaren die zich in het water bevinden. De game werd goed ontvangen. Zo goed zelfs, dat er vorig jaar een vervolg verscheen, genaamd Subnautica: Below Zero.

Nu lijkt het erop dat fans van de reeks zich kunnen verhogen op een gloednieuw Subnautica-avontuur. Unknown Worlds Entertainment, de studio achter Subnautica, heeft hier officieel nog niets over aangekondigd, maar een vacature op de website van de ontwikkelaar verklapt dat een derde deel in de maak is. De studio is op zoek naar een Senior Narrative Designer en in de beschrijving van die vacature wordt vermeld dat de toekomstige medewerker samen met het team “aan de volgende game in het Subnautica-universum gaat werken”.

Zoals gezegd heeft Unknown Worlds Entertainment nog geen nieuwe Subnautica-game bevestigd, maar de beschrijving van de vacature laat weinig ruimte voor interpretatie over en dus kunnen we wel stellen dat een nieuw deel in ontwikkeling is. Zodra er een officiële aankondiging is, laten we het uiteraard weten.