Vorige week maakte Naughty Dog bekend dat ze The Last of Us Online hebben geannuleerd. De game was al lange tijd in ontwikkeling, maar na evaluatie door Bungie en een stukje zelfreflectie kwam de ontwikkelaar tot de conclusie dat het niet de richting is die ze als studio op willen.

Daarom hebben ze de stekker uit het project getrokken, waarbij ze aangaven de focus meer op singleplayer games te willen leggen. Kort na dit nieuws dook er een screenshot van het hoofdmenu op en nu doen ook ontwikkelaars hun zegje over het project.

Zo zegt technical designer Nathaniel Ferguson dat het ontwikkelen van de game het hoogtepunt van zijn carrière tot dusver is. Karl Morley, game designer, zegt dat hij meer plezier had met deze game spelen dan elke andere multiplayer game tot op heden.

Ook zijn er geluiden te horen dat de ontwikkelaars ontzettend trots zijn op de game, ook al zal het nooit verschijnen. Dus de mensen bij Naughty Dog hebben overduidelijk plezier gehad in het maken van de game en de teleurstelling is te horen, wat het annuleren eens te meer best wel jammer maakt.