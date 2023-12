Bend Studio werkt op het moment aan een geheel nieuwe IP en Naughty Dog is bezig met een singleplayergame. Beide ontwikkelaars hebben op een punt ook samengewerkt aan een nieuwe (andere) game, alleen is deze nooit voltooid.

Op de LinkedIn-pagina van senior gameplay animator Adam Lawson – die nu werkt bij Archetype Entertainment – staat vermeld dat hij heeft meegewerkt aan een titel die door Bend Studio en Naughty Dog samen werd gemaakt. Er staat alleen niet bij welke game dit was.

Verschillende gamers hebben al gespeculeerd over welk spel er bij beide Sony studio’s in ontwikkeling was. De meest voor de hand liggende is natuurlijk het nu geannuleerde The Last of Us Online. Wat wellicht ook een mogelijkheid is, is een Uncharted-titel, aangezien Bend verantwoordelijk was voor Uncharted: Golden Abyss voor de PlayStation Vita.