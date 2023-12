Bethesda heeft net Starfield afgeleverd en dat betekent dat de productie van de volgende The Elder Scrolls ook langzaamaan op gang gaat komen. We kennen de studio tevens van Fallout 3 (en latere delen), maar tussendoor kwam er nog Fallout: New Vegas uit, die weer door Obsidian Entertainment is gemaakt.

Nu zag de laatstgenoemde wel heil in een verdere samenwerking met Bethesda. Dat ging zelfs zo ver, dat men ooit meerdere voorstellen heeft neergelegd bij Bethesda, waarin Obsidian Entertainment verantwoordelijk zou zijn voor meerdere spin-offs in het The Elder Scrolls-universum. Dit onthult co-founder Chris Avellone een reeks berichten op X.

De spin-offs hadden, volgens Avellone, als een brug moeten dienen tussen de grote releases van Bethesda zelf, een soortgelijke opzet die Activision hanteert voor de Call of Duty-games. Het is er helaas nooit van gekomen, zoals we weten. De deur staat echter weer op een kier, gezien beide partijen inmiddels onderdeel zijn van Microsoft. Ondertussen werkt Obsidian Entertainment hard aan de ontwikkeling van Avowed.

I thought it couldn't hurt to try and push a similar system to what Treyarch/Activision had going with Call of Duty at the time (but hopefully less rushed).

Bethesda could do a core release, then we'd release a TES title (in same world or a divergent timeline/era) before the…

— Chris Avellone (@ChrisAvellone) December 18, 2023