In een interview met Kinda Funny Games liet Josh Sawyer, de regisseur van onder meer Fallout: New Vegas en het recente Pentiment, weten dat hij zichzelf wel aan nieuwe Fallout-game ziet werken. “De ontwikkeling van New Vegas verliep krankzinning, want we hadden maar 18 maanden en waren niet bekend met de engine. Toch was het een fantastische ervaring omdat ik van Fallout houd en ik zie mezelf daar graag weer aan werken”, aldus Sawyer.

Op de vraag of hij al een locatie in gedachten heeft verwees Sawyer direct naar de geruchten over New Orleans, maar gaf hij te kennen zelf wederom Californië of het Midden-Westen te zien zitten. Daarnaast is een locatie buiten de Verenigde Staten volgens hem ook niet direct uitgesloten. Eerder liet Feargus Urquhart, medeoprichter van de Obsidian Entertainment, al weten dat hij ook graag aan een nieuwe Fallout-game zou willen werken.