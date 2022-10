De Fallout-games worden normaliter door Bethesda Game Studios gemaakt, maar in het verleden heeft deze ontwikkelaar Obsidian Entertainment in de arm genomen om Fallout: New Vegas te ontwikkelen. Een game die door fans vandaag de dag nog steeds zeer gewaardeerd wordt. Ook Obsidian Entertainment kijkt met plezier op de franchise terug en zou er zo weer mee aan de slag willen gaan.

In een interview met DualShockers vertelt Feargus Urquhart, mede oprichter van de ontwikkelaar, dat hij graag aan een nieuwe Fallout-game zou willen werken. Het is vooral afhankelijk van of de ontwikkelaar ooit een kans daartoe krijgt, aan motivatie ontbreekt het niet.

“Of course, if we ever got the opportunity to make another Fallout game, we’d make it. There’s not even a question of whether or not we would do it, it’s just ‘Will the opportunity arise?'”