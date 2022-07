Voor vele fans van de Fallout-franchise is Fallout New Vegas één van de sterkste entries in de reeks. Zowel Obsidian als Bethesda vallen op dit moment natuurlijk onder het bewind van Microsoft, dus we kunnen een vervolg nooit helemaal uitsluiten, maar tot die tijd zullen we het met beschikbare titels moeten doen.

Desalniettemin zijn er een aantal fans die maar wat nieuwsgierig zijn over hoe Fallout New Vegas eruit zou zien in Unreal Engine 5. De groep TeaserPlay schoof daarom de onderstaande concept trailer in elkaar, die een aantal karakteristieke plekken van de Mojave toont. Er is hier en daar nog wat aan te merken op de visuele pracht en praal, maar de sfeer spat er zonder meer vanaf.