Nog een paar dagen en dan is het kerst en weer een aantal dagen later is het tijd voor de jaarwisseling. Het jaar komt ten einde, bedrijven gaan dicht, mensen gaan op vakantie en iedereen gaat een stapje terugnemen. Dit betekent ook dat er nagenoeg geen games meer uitkomen dit jaar en zodoende heeft Metacritic een lijst opgesteld van de slechtst beoordeelde games in 2023.

Het mag vast geen verrassing zijn welke game er met de discutabele topnotering vandoor gaat… hieronder de tien slechtste games op Metacritic:

The Lord of the Rings: Gollum – 3.4 (PS5) Flashback 2 – 3.5 (Pc) Greyhill Incident – 3.8 (Pc) Quantum Error – 4.0 (PS5) Testament: The Order of High-Human – 4.1 (Pc) Crime Boss: Rockay City – 4.3 (PS5) Hellboy: Web of Wyrd – 4.7 (PS5) Gangs of Sherwood – 4.8 (Pc) Loop8: Summer of Gods – 4.9 (Switch/PS4) Gargoyles Remastered – 4.9 (Switch)

De nuance die hierbij opgaat is wel dat Metacritic het platform pakt waarop de game de laagste score heeft gekregen. Zo is het gemiddelde van The Lord of the Rings: Gollum op de Xbox bijvoorbeeld een 4.3. Gangs of Sherwood krijgt op consoles gemiddeld een voldoende, enzovoort.

Desalniettemin mag duidelijk zijn dat je deze games normaal gesproken moet vermijden. Overigens, als je je afvraagt waarom Skull Island: Rise of Kong niet in de lijst staat. De games met slechte scores, maar minder dan 7 reviews zijn niet meegenomen. Die titel scoorde over 5 reviews een 2.3, dus dat is ook een titel om te vermijden.