De games van 2024 | The Casting of Frank Stone – Supermassive Games heeft tegenwoordig heel wat hooi op zijn vork. Naast het tweede seizoen van hun reeks interactieve horrorfilms – The Dark Pictures Anthology – sleutelen ze momenteel eveneens aan Little Nightmares III. En dan wist de studio ook nog eens te verrassen op The Game Awards met de aankondiging van The Casting of Frank Stone, een nieuwe narratief gedreven horrorgame in de stijl van Until Dawn en The Quarry die zich dit keer afspeelt in het universum van Dead By Daylight. Meteen genoeg redenen om de game met stip ergens bovenaan op ons verlanglijstje te plaatsen.

The Casting of Frank Stone – Er hangt een schaduw over Cedar Hills. Een metaforische dan, in de vorm van seriemoordenaar Frank Stone, die zijn gruwelijke misdaden voorbereidde en uitvoerde in het gangenstelsel onder een aftandse staalfabriek. Laten we stellen dat dit niet meteen een man is aan wiens genade je overgeleverd wilt zijn. Toch is dit precies wat er zal gebeuren met vijf vrienden, die het mysterie van Cedar Hills willen oplossen en daardoor binnen de kortste keren in levensgevaar belanden. De reveal trailer is cryptisch, maar toont nét genoeg om onze interesse – als fans van Supermassive Games’ werk – op te wekken.

De link met Dead By Daylight is vooralsnog niet helemaal duidelijk. Wat je wél onmogelijk kan negeren, is hoe hard The Casting of Frank Stone dezelfde blauwdruk lijkt te volgen als Until Dawn, The Quarry en The Dark Pictures Anthology. Je zal weer een hoop creepy omgevingen mogen verkennen en een diverse cast personages met weldoordachte beslissingen door levensgevaarlijke situaties heen moeten loodsen. Het zal niemand verbazen dat ook The Casting of Frank Stone zal uitpakken met meerdere eindes, die de replaywaarde de hoogte in moeten jagen. Supermassive Games pur sang dus… en zo hebben we het graag.

Voorlopige verwachting: Why change a winning team? Als iets werkt, dan werkt het. Supermassive Games mag dan wel niet altijd een technisch meesterwerk afleveren, op vlak van verhaal weten ze toch altijd nét origineel of spannend genoeg uit de hoek te komen om je aan het scherm gekluisterd te houden. Het valt nog af te wachten in hoeverre het universum van Dead By Daylight een actieve rol zal spelen, maar eigenlijk denken we dat je, ook als je geen fan bent van die asymmetrische multiplayergame, toch van The Casting of Frank Stone zal kunnen genieten. Dit wordt ongetwijfeld meer van hetzelfde. Soms moet het niet meer zijn.