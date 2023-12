Insomniac Games heeft ons twee grote Spider-Man titels gebracht en natuurlijk de wat kleinere game Miles Morales. Op termijn zal ook Marvel’s Spider-Man 3 verschijnen zo bleek eerder uit de roadmap van de ontwikkelaar. Uit informatie die op ResetEra en Reddit gedeeld wordt blijkt dat de ontwikkelaar ook enige tijd aan Spider-Man: The Great Web heeft gewerkt.

Het is niet duidelijk of die game nog steeds in ontwikkeling is, want officieel is de titel nooit aangekondigd en ook staat de game niet op de roadmap. Dit suggereert dat het project is geannuleerd, omdat uit informatie die rondgaat blijkt dat de game voor 2026 gepland stond.

Hoe dan ook, de game wordt op één van de presentatie slides omschreven als ‘Spider-Man meets GTA Online’. Deze game zou een open wereld bevatten, in-game aankopen en voorzien zijn van een Battle Pass. Klinkt als een live service game dus. Mocht je benieuwd zijn naar artwork van de game, dan kan je de genoemde platformen hierboven bezoeken.

Als de titel is geannuleerd, dan is dat op zich niet verwonderlijk. Sony wilde heel erg inzetten op live service games, maar lijkt daar toch wat van terug te komen. Het beste voorbeeld is het annuleren van The Last of Us Online vorige week.