Laatst werd gemeld dat Insomniac Games slachtoffer was geworden van een hack door de ransomewaregroep Rhysidia. Zij zouden de gestolen data gaan lekken als er niet betaald zou worden. Sony gaf kort hierna aan dat ze het aan het onderzoeken waren en klaarblijkelijk hebben ze niet betaald, want de groep heeft 1,3 miljoen bestanden gelekt.

Hieronder valt een roadmap van Insomniac Games, waarop te zien is welke games ze in ontwikkeling hebben en wat ze op termijn van plan zijn. Hieronder vallen verschillende Marvel games, maar ook een nieuwe Ratchet & Clank én een nieuwe IP.

2023 – Marvel’s Spider-Man 2

2025 – Marvel’s Venom

2026 – Marvel’s Wolverine

2028 – Marvel’s Spider-Man 3

2029 – Ratchet & Clank

2030 – Marvel’s X-Men

2031/2032 – Nieuwe IP

Met veel documenten die gelekt zijn en online worden gezet, is het moeilijk te verifiëren wat echt is en wat niet. De roadmap zoals gelekt klinkt echter realistisch. Zo heeft de ontwikkelaar al aangegeven dat er mogelijkheden rondom een Venom-game zijn. Wolverine is in ontwikkeling zoals we weten en ook Spider-Man 3 dook recent al in wat documenten op.