Een ransomwaregroep met de naam Rhysida heeft geclaimd dat ze Insomniac Games hebben gehackt. Ze hebben toegang gekregen tot een brede variatie van data en documenten, die ze gedeeltelijk online hebben gezet als bewijs.

De data die ze hebben weten te bemachtigen bevatten details over Marvel’s Wolverine, die momenteel in ontwikkeling is. Verder heeft de groep interne e-mails, persoonlijke documenten en andere bestanden buitgemaakt. Cyber Daily meldt dat Rhysida heeft aangegeven dat Insomniac Games 7 dagen de tijd heeft om te betalen, anders zullen ze alles publiceren.

De prijs die de ontwikkelaar zou moeten betalen is 50 Bitcoin, wat gelijk staat aan iets meer dan 2 miljoen dollar. Sony heeft inmiddels gereageerd bij Eurogamer en zij stellen dat ze de vermeende hack aan het onderzoeken zijn. Sony geeft hierbij aan dat ze niet verwachten dat andere onderdelen van de wereldwijde studio’s getroffen zijn.

Het is afwachten of de groep de gestolen informatie bij het uitblijven van een betaling online zal zetten, of Sony aan de wensen tegemoet komt of dat het met een sisser afloopt omdat het een bluf is.