FromSoftware heeft aangekondigd dat ze de online servers van Dark Souls II uit gaan zetten. Dit zal op 31 maart 2024 gebeuren en heeft effect op de PlayStation 3 en Xbox 360 versies van de game.

Na deze datum zal het natuurlijk mogelijk blijven om de game te spelen, enkel de online functionaliteiten zijn dan niet meer beschikbaar. Speel je de game op andere platformen, dan zal je hier niets van merken. De servers voor de game op de PlayStation 4, Xbox One en pc blijven namelijk online.

Overigens zal FromSoftware op dezelfde datum ook de servers van Armored Core: Verdict Day gaan sluiten, zij het alleen op de Xbox 360.

