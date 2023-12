The Finals is nog geen maand uit, maar het spel heeft kennelijk aardig wat interesse opgewekt bij gamers. De free-to-play first person shooter is namelijk al door 10 miljoen mensen gespeeld.

Dat The Finals kort na release al door zoveel gamers is gespeeld, is natuurlijk een goed begin. Nu is het zien of de free-to-play titel genoeg in zich heeft om deze mensen voor langere tijd vast te houden.

Embark Studios doet er in ieder geval alles aan om de game zo goed mogelijk voor de dag te laten komen, want er zijn meerdere updates verschenen. Deze brachten een aantal quality of life verbeteringen met zich mee.