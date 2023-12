Insomniac Games is onlangs gehackt door de ransomeware groep Rhysida, waar enorm veel data bij is buitgemaakt. De eis van de groep was ongeveer 2 miljoen dollar, die overduidelijk niet is betaald door Sony PlayStation of de ontwikkelaar.

Sinds afgelopen woensdag staan daarom veel van de gestolen bestanden online en er gaat zelfs een vroege build van Marvel’s Wolverine rond. Een nachtmerrie voor de ontwikkelaar zo vlak voor de feestdagen, die tot op heden stil was.

Het was dus wachten op een reactie en die heeft Insomniac Games nu op X geplaatst. In dit bericht geven ze aan dat ze de vele reacties vanuit de community erg waarderen, maar dat ze ook boos en teleurgesteld zijn. Sinds de hack is de ontwikkelaar bezig om uit te zoeken welke data allemaal is gestolen.

Wat betreft Marvel’s Wolverine. De game verkeert momenteel in vroege productie en ze gaan daarmee door zoals gepland. Ze zullen meer over de titel delen op het moment dat ze daar wat over te vertellen hebben.