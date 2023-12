Tijdens The Game Awards van dit jaar werd Jurassic Park: Survival aangekondigd, een first-person action-adventure game die zich afspeelt in het (met dinosaurussen gevulde) universum van Jurassic Park. Veel details over deze game hebben we eigenlijk nog niet echt, maar de geruchtenmolen is alvast (lichtjes) aan het draaien.

Jeff Grubb had het namelijk in de XboxEra Podcast over deze veelbelovende game en liet hierbij vallen dat Jurassic Park: Survival gelijkaardig zal zijn aan Alien: Isolation. Bereid je dus alvast voor op een bloedstollend kat-en-muisspel waarbij je de dino’s te slim af zal moeten zijn. In de officiële beschrijving van de game staat ook dit te lezen, wat het gerucht lijkt te bevestigen:

Evade Prehistoric Predators – Players will outsmart, escape, and interact with the film’s iconic dinosaurs. They’ll use their ingenuity through distraction and stealth to navigate intense and unforgettable encounters in a journey to outlast some of the deadliest creatures to ever walk the earth.

Dit is uiteraard geen officieel nieuws, al klinkt het dus wel geloofwaardig. Concrete info en een releasedatum ontbreken momenteel nog.