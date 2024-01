Mickey Mouse – of eigenlijk Steamboat Willie – is sinds 1 januari onderdeel van het publieke domein en Nightmare Forge Games zag de kans schoon om meteen hun game Infestation 88 te onthullen. Deze multiplayer horrorgame maakt namelijk gebruik van deze versie van Mickey Mouse, wat an sich al enige controverse met zich meebrengt, maar de studio kreeg tevens een ander “schandaal” te verwerken.

Nightmare Forge Games voelde zich namelijk gedwongen om het nummer 88 uit de titel te halen. Er werden namelijk verbanden gelegd met neo-nazi’s, die het nummer kennelijk vaak gebruiken als onderdeel van bijvoorbeeld een groepsnaam, tatoeages en gebruikersnamen. De studio heeft daarom snel alle verwijzingen naar het nummer 88 verwijderd en de game gaat vanaf nu door het leven als Infestation: Origins.

Ook de Discordgroep is opgeschoond en de ontwikkelaar liet tevens een bericht achter waarin het zich verontschuldigt voor de misverstanden, het nummer werd simpelweg gekozen vanwege de symmetrie in het artwork en het feit dat de game zich afspeelt in de jaren ’80.