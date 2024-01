MachineGames heeft meerdere Wolfenstein-games gemaakt, maar sinds de release van Wolfenstein: Youngblood in 2019 is het stil vanuit de Zweedse ontwikkelaar. Ze zitten natuurlijk niet duimen te draaien, want ze zijn met een Indiana Jones-game bezig. Deze titel werd in 2021 aangekondigd en is dus al geruime tijd in de maak.

Volgende week krijgen we tijdens de Developer_Direct meer te zien van deze game en mogelijk is een release ook dichterbij dan verwacht. Bronnen van Insider Gaming melden namelijk dat deze titel nog dit jaar zal verschijnen voor de Xbox Series X|S en pc.

Ten tijde van de rechtszaak rondom Activision Blizzard bleek uit documenten dat de game in eerste instantie gepland stond voor het fiscale jaar 2022, maar dat is overduidelijk niet gelukt. Dit was mede te danken aan de pandemie. Maar gezien dat de oorspronkelijke release window was, is het opeens niet zo heel gek als de game nog dit jaar uitkomt.

Wellicht dat we volgende week donderdag meer over de release te horen zullen krijgen. We krijgen dan in ieder geval 10 minuten aan achtergrond over de game alsmede de eerste officiële gameplay trailer.