De remake van Silent Hill 2 heeft nog steeds geen releasedatum, maar als het goed is moet het spel dit jaar in de winkels liggen. De CEO van Bloober Team heeft nu een tipje van de sluier opgelicht over hoe lang we nog op het spel moeten wachten.

Piotr Babieno, de grote baas van Bloober Team, heeft tegenover Bankier aangegeven dat volgens hem zeer binnenkort de promotie campagne voor Silent Hill 2 van start zal gaan. Dat gebeurt veelal als een release niet lang meer op zich laat wachten.

“It is Konami that is developing the promotional campaign (…) we believe that this promotion will start very soon.”