Langzaam maar zeker wordt de cast van het tweede seizoen van The Last of Us op HBO bekendgemaakt. Eerder deze week werd al duidelijk wie Abby zal spelen en ook weten we wie in de rol kruipt van Jesse. Nu is bekendgemaakt wie de rol van Dina op zich zal nemen.

Craig Mazin en Neil Druckmann – de bedenkers van de serie – hebben aan Variety laten weten dat Isabela Merced de rol van Dina zal vertolken in het tweede seizoen. Merced heeft onder andere gespeeld in Dora and the Lost City of Gold, Instant Family en Transformers: The Last Knight.

Volgens Mazin en Druckmann is de actrice perfect voor de rol van Dina. In het tweede seizoen van The Last of Us wordt de toewijding van Dina aan Ellie op de proef gesteld door de huidige staat van de wereld. Welke avonturen dit oplevert zal in 2025 te zien zijn.