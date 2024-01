Gisteren kon je hier al lezen dat een langlopend gerucht over het tweede seizoen van The Last of Us eindelijk bevestigd werd: Kaitlyn Dever, onder andere bekend van de Disney+ film No One Will Save You, zal het personage van Abby gaan vertolken. Nu de start van het filmproces dichterbij komt, lijkt daarmee de informatiedijk stilaan te gaan breken.

We hebben namelijk vandaag nog meer castingnieuws over The Last of Us. Young Mazino, die je misschien zal herkennen uit Netflixhit Beef, zal Jesse spelen, een ander personage dat in The Last of Us: Part II een niet te onderschatten rol speelde. Het staat dus buiten kijf dat er heel wat talent aanwezig zal zijn op de set van de topreeks. Wij kunnen alvast niet wachten.