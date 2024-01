Tijdens The Game Awards 2023 maakte SEGA bekend dat zij bezig zijn met vijf nieuwe games in wat oudere franchises. Daar zouden er nog meer bij komen, maar daar gaf de uitgever toen geen uitsluitsel over. De vijf franchises die in ieder geval een nieuw deel krijgen zijn: Crazy Taxi, Golden Axe, Shinobi, Jet Set Radio en Streets of Rage.

Volgens bronnen van Insider Gaming zijn er nóg eens vijf andere games in ontwikkeling, waarvan er drie nu zijn gelekt via de genoemde site. De bronnen melden zeker te zijn dat er nieuwe games in de volgende drie franchises gemaakt worden:

Panzer Dragoon

Neon Genesis Evangelion

Sakura Taisen

Van de overige twee is het niet zeker welke dat zijn. Dat zullen hoogstwaarschijnlijk wel twee titels zijn uit een rijtje handelsmerken die SEGA reeds opnieuw heeft geregistreerd. Het gaat dan om de volgende:

Alex Kidd

After Burner

House of the Dead

Outrun

Super Monkey Ball

Altered Beast Eternal

Champions Kid

Chameleon

Of het klopt is afwachten, SEGA legt naar verwachting nu eerst de focus op de vijf reeds bekende franchises alvorens ze meer bekendmaken over de titels die daarna volgen.