Recentelijk kon je hier al lezen dat de game The Finals al meer dan 10 miljoen spelers kende en dat de free-to-play first-person shooter dus behoorlijk succesvol is. Met zoveel spelers is er ook veel feedback, wat weer tot updates en verbeteringen leidt.

Nu hebben Embark Studios, de makers van de game, geluisterd naar de aim assist feedback van de spelers en hier wat aanpassingen bij aangebracht met de laatste update. Hieronder kan je de patch notes van update 1.4.1 terugvinden: