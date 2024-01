Vorige week woensdag maakte Sony PlayStation bekend welke games er deze maand aan de bibliotheek van PlayStation Plus Extra en Premium toegevoegd zouden worden. Een mooie update, want de topper Resident Evil 2 Remake zit er bijvoorbeeld bij.

Nu een kleine week na de aankondiging het bericht dat de update heeft plaatsgevonden. De onderstaande games, mocht je de aankondiging vorige week gemist hebben, zijn nu beschikbaar om te downloaden en spelen.

PlayStation Plus Extra

Resident Evil 2 (PS4/PS5)

Tiny Tina’s Wonderlands Next Level Edition (PS4/PS5)

Hardspace: Shipbreaker (PS5)

LEGO City: Undercover (PS4)

Just Cause 3 (PS4)

Session: Skate Sim (PS4/PS5)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (PS4)

Vampire: The Masquerade – Swansong (PS4/PS5)

Surviving the Aftermath (PS4)

PlayStation Plus Premium

Rally Cross (PS4/PS5)

Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace (PS4/PS5)

Street Fighter: 30th Anniversary Collection (PS4)

Legend of Mana (PS4)

Secret of Mana (PS4)

Om de games te kunnen spelen dien je over het juiste abonnement te beschikken. Lid worden of je abonnement upgraden? Klik dan hier. Hieronder een video die in vogelvlucht langs de nieuwe toevoegingen gaat.