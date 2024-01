Instinction zou eigenlijk in 2022 verschijnen, maar alsnog moeten we nog heel lang op de actie/avonturengame wachten. Het spel staat nu namelijk gepland voor 2025. Toch wil Hashbane Interactive niet dat mensen de titel vergeten. Daarom zullen zij dit jaar een driedelige videoserie uitbrengen, die laat zien wat je van de gameplay mag verwachten.

Het eerste deel van deze serie is nu beschikbaar gesteld en laat één van de eerste gedeeltes van de game zien. Je hoeft hier nog weinig actie te verwachten, maar wat je dan wel te zien krijgt kan je hieronder checken. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.