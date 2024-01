Abonnementen op games blijken toch wat voeten in de aarde te hebben en dat kunnen we zien aan de populariteit van diensten zoals Game Pass en de hogere tiers van PlayStation Plus, maar ook in mindere mate via Ubisoft en EA. Ubisoft wil hun dienst wat beter in de spotlight zetten en daarom introduceert het op pc twee nieuwe benamingen voor Ubisoft+.

De tiers heten nu respectievelijk Ubisoft+ Premium en Ubisoft+ Classics on PC. De eerste variant kost 17,99 euro per maand en richt zich op nieuwe titels, zoals Prince of Persia: The Lost Crown. Die laatste mikt op hun oudere titels zoals Far Cry 6 en Watch Dogs: Legion en kost 7,99 euro per maand.

Ubisoft+ Classics is op consoles al onderdeel van PlayStation Plus Extra en Premium, en kent op dit moment vijftig titels. Dat aantal zal met de tijd oplopen.