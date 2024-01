Het zal worstelfans niet verrassen, maar er is een nieuw deel in de WWE 2K-reeks aangekondigd. De officiële onthulling zal volgende week plaatsvinden, maar 2K Games heeft al een vooraankondiging gedaan.

Deze aankondiging van WWE 2K24 werd gedaan via het officiële X-account van de franchise. Daar werd ook aangegeven dat op 22 januari de officiële onthulling plaats zal vinden. Tevens werd er een teaser losgelaten over wie de ‘cover athlete’ zal zijn. Er wordt namelijk een foto getoond van een scheidsrechtersshirt met afgeknipte mouwen en in de beschrijving is een doodskop te zien.

Fans van de WWE hebben al een duit in het zakje gedaan naar wie dit zou hinten. Zo wordt er gedacht aan Stone Cold Steve Austin of Cody Rhodes. Wie het wordt, dat zullen we volgende week ontdekken.

Het is nog niet officieel bekend voor welke platformen WWE 2K24 zal uitkomen, maar het spel is al wel van een leeftijdscategorie voorzien in Brazilië. Daar worden alle huidige en vorige generatie consoles en pc genoemd. Het enige platform dat ontbreekt is de Nintendo Switch.