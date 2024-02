Het ziet er naar uit dat Muhammad Ali een gewild personage is voor (vecht)sportgames. De wereldberoemde bokser is al een speelbare vechter in EA Sports UFC 5 en nu is bekend geworden dat Ali ook deel zal uitmaken van het roster van WWE 2K24.

Er is een nieuwe trailer van WWE 2K24 verschenen en daar wordt de bokser aan het einde heel even getoond. Nu lijkt Ali en showworstelen een wat vreemde combinatie, maar ‘The Greatest’ was in Wrestlemania I een scheidsrechter voor het ‘main event’.

Zo gek is zijn aanwezigheid dus niet en de desbetreffende video check je hieronder.