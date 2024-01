Het lijkt erop dat er een game aan zit te komen gebaseerd op de geanimeerde Far Cry spin-off tv-serie Captain Laserhawk, aldus Game Rant, die een pagina van het spel genaamd Captain Laserhawk Niji Warrior ontdekte op de website van PEGI.

Ondertussen heeft PEGI de pagina van Captain Laserhawk Niji Warrior al offline gehaald, maar zodra iets op het internet heeft gestaan, is het te laat. Met de rating is ook wat informatie naar buiten gekomen over het spel. Niji Warrior wordt in ieder geval uitgebracht voor de pc, maar wij verwachten dat PlayStation- en Xbox-versies niet zullen uitblijven.

Op basis van de omschrijving van PEGI lijkt Captain Laserhawk Niji Warrior een multiplayergame te worden. Spelers zouden ‘meedoen in laser deathmatches’ en het tegen elkaar moeten opnemen om zo veel mogelijk tegenstanders te elimineren. Daarnaast zal het spel microtransacties bevatten, zoals de mogelijkheid om cosmetica aan te schaffen.

Vorig jaar was er al wat rumoer over een extraction based Far Cry-game, die tot nu toe alleen bekendstaat als Project Maverick. Gebaseerd op de omschrijving van die game lijkt Captain Laserhawk Niji Warrior daar echter niets mee te maken te hebben.