Tijdens de recente Xbox Developer_Direct mocht onder meer Obsidian Entertainment meer vertellen over hun aankomende game Avowed. We kregen uitgebreide gameplay te zien en meer details over de wereld, quests en de combat. De ontwikkelaar zet tevens een flinke sprong op grafisch gebied en dat zien we terug in een reeks nieuwe screenshots.

De onderstaande afbeeldingen tonen de wereld van Avowed – die een universum deelt met Pillars of Eternity, tevens van Obsidian – wat een aantal mooie omgevingen kent en natuurlijk de nodige monsters die we moeten verslaan.

Avowed moet aankomende herfst lanceren voor de Xbox Series X|S en pc.