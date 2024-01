Obsidian Entertainment mocht tijdens de Xbox Developer_Direct flink de tijd nemen om hun aankomende titel Avowed uit de doeken te doen. Zo kregen we wat beelden voorgeschoteld van de gameplay, de wereld en de quests met ambigu keuzes waar de ontwikkelaar bekend om staat.

Men heeft echter meer voor ons in petto, want in een uitgebreide post op Xbox Wire deelde de studio een uitgebreide gameplay video waarin we zo’n 25 minuten mogen genieten van het gebied Shatterscarp wat zich bevindt in The Living Lands. De studio benadrukt nogmaals dat de keuzes van de spelers centraal moeten staan in het verloop van zowel de gevechten als de verhalen.

Avowed heeft nog geen concrete releasedatum, maar de RPG moet in de herfst van dit jaar lanceren.