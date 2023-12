De games van 2024 | Avowed – Obsidian Entertainment staat bekend om hun unieke oeuvre, wat bovendien verrassend veel nieuwe IP’s bevat. Alpha Protocol, Tyranny, The Outer Worlds, Grounded en Pentiment zijn slechts een paar namen die van de studio uit Californië afkomstig zijn en in diezelfde categorie onthulde men in 2020 de game Avowed. De game is tevens het eerste AAA first-party project onder de hoede van Xbox, de studio is immers in 2018 overgenomen door Microsoft. Er is nog niet veel bekend over de game, maar met 2024 in het vooruitzicht, is er wel genoeg reden om enthousiast te zijn.

Avowed – Net zoals Pillars of Eternity – tevens gemaakt door Obsidian Entertainment – speelt Avowed zich af in de wereld van Eora. Spelers stappen in de schoenen van een gezant van de Aedyr Empire, die aangekomen is in een regio die de Living Lands heet. Er heerst namelijk een mysterieuze plaag in de Living Lands en het is aan jou om te onderzoeken wie of wat er achter de plaag zit. Qua omvang lijkt Avowed op een andere first-person RPG van Obsidian: The Outer Worlds uit 2018. Net zoals in die game zullen de wereld – die niet geheel open is, maar juist uit losse secties bestaat – en de personages centraal staan in Avowed. Belangrijker nog is hoe jij je personage gaat vormgeven.

Zo kon Obsidian al eerder onthullen dat je rol als gezant van de Aedyr Empire vaststaat, maar dat je zelf kunt bepalen hoe bijvoorbeeld je persoonlijkheid en filosofie in elkaar steken. Daarbij zul je bijgestaan worden door twee kompanen, die ieder weer hun eigen specialiteiten hebben qua vaardigheden en combat. Daarover gesproken: Avowed is dus een first-person RPG, waarin je toegang krijgt tot allerhande wapens en magische vaardigheden. Naarmate je sterker wordt, ontvang je tevens punten waarmee je nieuwe skills kunt vrijspelen, je bent bovendien niet gebonden aan een bepaalde klasse of skill tree. Je hebt dus wat vrijheid om je wapens en magische vaardigheden te mixen en om zo je eigen speelstijl te vormen.

Voorlopige verwachting: 2024 is vooralsnog het jaar waarin Avowed uitgebracht moet worden, maar we zullen anderzijds ook niet verbaasd zijn als hier minimaal nog een jaartje bijkomt. Desalniettemin is er veel om enthousiast over te zijn. Obsidian Entertainment staat bekend om hun ijzersterke personages en dialogen, ze weten dat bovendien te onderbouwen met een diepgaande wereld waar qua lore veel aan de gang is en een combat die lekker wegspeelt. Avowed lijkt daarom geen Skyrim-killer te worden, maar Obsidians eigenzinnige twist op het fantasy-RPG genre. Verder houdt de studio de kaarten nog aardig dicht bij de borst qua details over het verhaal en quests, maar daar zullen we naarmate de release dichterbij komt ongetwijfeld meer over te horen krijgen. Avowed zal hoe dan ook lanceren voor de Xbox Series X|S en pc.