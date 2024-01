Na Batman: Arkham Origins en Batman: Arkham Knight is er een hele tijd lang gespeculeerd over wat de volgende stap zou zijn voor de gevleugelde superheld. Inmiddels weten we al dat het nieuwste deel Gotham Knights is geworden en binnenkort krijgen we ook nog eens Suicide Squad: Kill the Justice League op ons bord.

Er werd echter een tijdje gewerkt aan een Batman-game die zou draaien om Damian Wayne en van die game doken enkele jaren geleden ook afbeeldingen op. De game werd namelijk geannuleerd alvorens deze nog maar werd aangekondigd en stemacteur Josh Keaton spreekt hier nu over (gerapporteerd door IGN).

Volgens hem werd de game geannuleerd omdat bijna alles van tevoren al gelekt werd: het verhaal, de vijanden, de slechteriken… Hierdoor werd dan maar besloten dat het allemaal de moeite niet meer waard was en dus belandde het project in de prullenmand.

‘It was a bummer. But they leaked everything, the whole plotline, not only the enemies and villains and the rogues gallery, but also the concept art for them. They were doing such a different take on so many of the rogues gallery it gave away everything that was different about the game. So, it kinda sucked. The leaks killed the project. The leaks totally killed the project.’

Jason Schreier van Bloomberg liet zich hierna horen op X en ontkrachtte wat Keaton zei. Volgens hem was de game niet geannuleerd door leaks (maar hij geeft geen verdere info over de reden waarom het dan wél geannuleerd werd). Wie er ook gelijk heeft: de game zullen we waarschijnlijk nooit kunnen spelen.