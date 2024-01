In oktober 2023 maakte Nintendo bekend dat de online services van zowel de Wii U als de 3DS in april dit jaar zouden gaan sluiten, waarna het niet langer mogelijk is online te gamen op deze platformen. Een specifieke sluitingsdatum ontbrak nog, maar die heeft Nintendo nu ook bekendgemaakt.

Vanaf 8 april zal het niet langer mogelijk zijn om online op de Nintendo Wii U en Nintendo 3DS te communiceren. Daarmee komt er een einde aan de laatste online functionaliteiten, omdat de Nintendo eShop vorig jaar al werd gesloten. Vanzelfsprekend is het wel mogelijk om de systemen te blijven gebruiken, maar dan in een offline omgeving.

Voor meer informatie kan je deze FAQ raadplegen.