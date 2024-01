Wie niet vies is van slechte weersomstandigheden, graag aan de slag gaat met allerlei moeilijk bestuurbare voertuigen en van ontdekking houdt: jouw ideale game verschijnt op 5 maart. We hebben het over Expeditions: A MudRunner Game, die vorig jaar werd aangekondigd. Sinds de aankondiging hebben we maar weinig beelden mogen aanschouwen, maar daar komt gelukkig verandering in.

In deze trailer van ongeveer 3 minuten lang krijgen we helder uitgelegd hoe de game in elkaar steekt. De trailer geeft een duidelijk overzicht en behandelt diverse aspecten. Zo zien we hoe de garage werkt, waarin je jouw voertuigen kunt upgraden, hoe verschillende gadgets werken en jou helpen om verder te komen, en hoe je jouw eigen basis in elkaar zet. Mocht je nog geen idee hebben wat voor game dit is, dan is deze trailer zeker het checken waard.