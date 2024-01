Ken je Green Hell nog? Wij moesten eerlijk gezegd ook alweer even nadenken. De survival game dropte pc-gamers in 2019 in een genadeloze junglevormige open wereld en probeerde twee jaar later ook mensen met een PS4 of Xbox One in te palmen. Dat het spel voldoende mensen wist te charmeren, blijkt uit het volgende nieuws: de game maakt binnenkort de overstap naar de huidige generatie consoles, en zal op PS5 en Xbox Series X|S verschijnen met alle 19 content updates inbegrepen.

Een precieze releasedatum blinkt vooralsnog uit door zijn afwezigheid. Wel weten we dat ontwikkelaar Creepy Jar alle focus op deze nieuwe versie van Green Hell wil leggen en daardoor zijn ondersteuning van de PS4- en Xbox One-editie zal stopzetten. Gelukkig hoeven mensen die de game reeds in hun bezit hebben zich weinig zorgen te maken: de current-gen update zal voor hen gratis op te pikken zijn. Overleven in de jungle wordt in de nabije toekomst dus nét dat tikje spectaculairder.