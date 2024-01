Eind vorige week werd Palworld gelanceerd, een game die binnen een paar dagen miljoenen spelers aan wist te trekken en mateloos populair is. Kort na de release bleek echter dat er mogelijk sprake is van plagiaat, aangezien de monsters in de game regelmatig veel gelijkenissen vertonen met de wezens die The Pokémon Company heeft gemaakt.

Het heeft even een aantal dagen geduurd, maar The Pokémon Company heeft nu een officiële verklaring doen uitgaan. Hierin stellen ze dat ze veel berichten hebben gekregen over Palworld en dat ze een onderzoek hebben ingesteld naar mogelijke inbreuk op hun intellectuele eigendommen. Dit gaat dus nog wel een staartje krijgen.

“Inquiries Regarding Other Companies’ Games

We have received many inquiries regarding another company’s game released in January 2024. We have not granted any permission for the use of Pokémon intellectual property or assets in that game. We intend to investigate and take appropriate measures to address any acts that infringe on intellectual property rights related to the Pokémon. We will continue to cherish and nurture each and every Pokémon and its world, and work to bring the world together through Pokémon in the future.

The Pokémon Company”