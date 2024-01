Enkele dagen geleden verscheen Palworld, (voorlopig) exclusief op de Xbox One, Xbox Series X|S en pc in early access vorm en we kunnen wel stellen dat de game enorm populair is. Palworld is een game die heel veel gelijkenissen vertoont met Pokémon, met als grootste verschil dat deze game een stuk gewelddadiger is dan zijn kindvriendelijke grote broer. Je vangt zogenaamde ‘Pals’ en je kan ze uitrusten met allerlei geweren om zo de strijd aan te gaan met andere Pals en trainers.

Die populariteit weerspiegelt zich ook in de verkoopcijfers: ontwikkelaar Pocketpair liet namelijk op X weten dat Palworld inmiddels 3 miljoen keer is verkocht! Nog sterker: Palworld is er ook in geslaagd om gespeeld te worden door meer dan 1 miljoen spelers tegelijk op Steam. Hiermee komt Palworld op plaats 6 te staan van het hoogste aantal gelijktijdige spelers op het platform.

Het is even afwachten of Palworld deze populariteit kan aanhouden, maar desalniettemin is dit een enorm sterke prestatie!