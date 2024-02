Wat zou Pokémon nog beter maken moet ontwikkelaar Pocketpair gedacht hebben. Ze kwamen uit bij: de beestjes afslachten met een assault rifle. Net dit is een beetje de essentie van Palworld en de gamer geeft de ontwikkelaar duidelijk gelijk: de game is namelijk al door 25 miljoen(!) mensen gespeeld.

Wetende dat de game nog maar één maand beschikbaar is voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc, wil dit zeggen dat het spel een gigantische hit is. Om even in perspectief te plaatsen hoe snel dit eigenlijk is: Elden Ring deed er bijvoorbeeld twee jaar over om aan 23 miljoen verkochte exemplaren te geraken.

Het gros van de spelers zit op de pc, zo blijkt uit een bericht van de ontwikkelaar. Zo is de verdeling 15 miljoen man tegenover 10 miljoen man op de Xbox. De game zit trouwens bij Xbox Game Pass inbegrepen, wat ongetwijfeld voor een boost in spelers heeft gezorgd.

Dit alles wil echter niet zeggen dat alles rozengeur en maneschijn is, want bij Nintendo en The Pokémon Company kunnen ze niet echt lachen met het spel. Vele van de Pals vertonen namelijk nogal wat gelijkenissen met bestaande Pokémon. Afwachten of dit nog een staartje krijgt.