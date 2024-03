Palworld kunnen we zeker een succes noemen en Pocketpair kan tevreden kijken naar wat ze op de markt gebracht hebben. Alleen zaten de spelers op de Xbox One en Xbox Series X|S met een vervelend probleem waar wel meerdere Xbox-games momenteel mee kampen, namelijk de grootte van de cloudopslag.

Indien de grootte van het opslagbestand de 16MB overschreed, kwam de cloud saving feature namelijk in de problemen. De laatste update voor Palworld pakt echter dit probleem aan. Hopelijk kunnen de spelers op de Xbox nu weer wat meer genieten van Palworld, want ook een bug die tot crashes kon leiden in de multiplayer, zou nu verholpen moeten zijn.