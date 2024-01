Palworld gaat op dit moment als een lopend vuurtje de wereld over met meer dan 5 miljoen verkochte exemplaren en meer dan 1,3 miljoen gelijktijdige spelers op Steam. De vergelijkingen met Pokémon van The Pokémon Company en Nintendo werden al snel gemaakt, gezien beide games draaien om aandoenlijke wezentjes die je moet verzamelen.

De vergelijkingen zijn echter nu al geëscaleerd naar beschuldigingen over plagiaat. Takuro Mizobe, CEO en eigenaar van ontwikkelaar Pocketpair, reageerde al snel op X en riep mensen op om te stoppen met het beledigen van de artiesten van de studio.

“We are currently receiving abusive and defamatory comments against our artists, in addition to tweets that appear to be death threats, While we have received various opinions about Palworld, it is important to note that the supervision of all materials related to Palworld is conducted by a team, including myself. I bear the responsibility for the produced materials. I would appreciate it if these comments towards artists involved in Palworld would cease.”

Een ander persoon met de naam Byo ging zelf zo ver om modellen van Pokémons Lyanroc en Luxray te vergelijken met hun “tegenhangers” in Palworld, die opvallend veel van dezelfde afmetingen vertonen. Twee ervaren AAA-artiesten geven tegenover VGC aan dat het nagenoeg onmogelijk is om gelijkwaardige modellen te creëren zonder dat er afgekeken is bij voorgaand werk.

“There have been times when dozens of artists are given the same concept art to create a 3D model, for example, during art tests for jobs. I’ve seen 30 artists try to make the same horse using the exact schematics.

None were as close to each other as these Palworld models are to the Pokémon models. None. The silhouettes and proportions here are near-perfect matches.”